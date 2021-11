Operaasje Fryske Flagge: Rudi syn libben yn Togo draait om it helpen

Rudi Witvoet waard yn 1954 berne yn Ljouwert en hat dêr it grutste part fan syn libben ek wenne. Hy trouwde yn 1976, is goed tsien jier letter mei syn frou nei Drachten ferhúze en sy wennen fan 2000 ôf op De Gordyk.



"Yn 1995 seagen myn frou en ik op de tv in útstjoering oer it Foster Parents Plan", seit Rudi. Dêr waard oanjûn dat je bern sponsorje koene. Mei de stipe krije bern bettere mooglikheden om bygelyks nei skoalle te gean. "It binne bern dy't it folle minder hawwe as yn Nederlân."

Frijwilligerswurk

It pear keas foar in berntsje yn Togo en yntusken hawwe sy al trije bern sponsore. Rudi kaam der efter dat je sa'n bern ek opsykje kinne. It kaam der earst net fan, mar it liet him net los. Yn febrewaris 2015 is hy yn syn ientsje dy kant op gien om frijwilligerswurk te dwaan, fia de Projects Abroad-organisaasje.