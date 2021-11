'De lytse man' yn de kulturele- en kreative sektor komt mei in needgjalp

Henk Rigter is ien fan de inisjatyfnimmers fan Mooiedingenmakers, in kollektyf dat ûndernimmers út de kreative sektor yn it noarden byinoar bringt. Rigter fertelt dat de stipe dy't bestiet, eins net by de zzp'ers en flekswurkers terjochte komt. "In soad fan dy maatregels komt by besteande ynstellingen terjochte. En dêrmei net by selsstannige makkers."

Creatieve Coalitie

De brânbrief dy't nei Den Haag stjoerd is, giet oer de lytse man. "In fotograaf of in ljochtman dy't ynhierd wurdt, bygelyks. Sy hawwe gjin foardiel by de regelingen dy't der binne. En de regelingen dy't der wol binne, dy hawwe in soad betingsten."Dêrom is der in brief skreaun út namme fan de 'Creatieve Coalitie', in feriening fan 45 fakorganisaasjes en bûnen.

Nei de lytse man

It kabinet lûkt no 68 miljoen euro út foar de kulturele- en kreative sektor, mar de Creatieve Coalitie is benaud dat it jild wer by ynstellingen hingjen bliuwt. Rigter: "De oerheid smyt in grutte bak jild nei de kulturele en kreative sektor, mar sy wolle net individuele pakketten meitsje."

In grut part fan de fuortfallen aktiviteiten wurdt net dekt troch regelingen lykas de NOW, TOZO en TVL. De Creatieve Coalitie wol in fangnet en in útwreiding fan de besteande regelingen.