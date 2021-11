Gemeenteried Amelân jout grien ljocht foar sinnepark yn Ballumerbocht

It park moat op it eardere stoart fan It Amelân komme. Foar de tarieding fan de saak lûkt de gemeente 45.000 euro út. It is de bedoeling dat gemeente Amelân oandielhâlder wurdt en foar in ton oan oandielen keapet. De oare twa partners stekke der in lyk bedrach yn

Foar't it park der echt komme kin, moatte der noch in pear stappen set wurde. Sa moat it bestimmingsplan oanpast wurde en der moat in omjouwingsfergunning komme.

Yn 2022 oanlizze

De bedoeling is dat der yn de twadde helte fan 2022 úteinset wurde kin mei it oanlizzen fan it park. Der komme 12.000 sinnepanielen. It projekt kostet sa'n 4,5 miljoen euro. De inisjatyfnimmers hoopje dat it in tredde fan it enerzjyferlet fan it eilân opsmite kin.