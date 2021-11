PIETCAST: "It wurdt in stevige winter mei snie en iis"

It bliuwt net allinnich by snie en iis, seit Paulusma. "It karakter kin wolris sterk wikseljend wêze. Dan komt der mear foarby as allinnich winterwaar."

Regionaal kin der in flink pak snie falle. "En ik gean der yn alle gefallen fan út dat ús lân mear as ien kear hielendal wyt wurdt. De perioade of perioaden mei froast soargje foar iis. Ik foarsis dat der minstens ien perioade fan mear as in wike komt dat we op redens stean kinne."