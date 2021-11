Betiid traine foldocht Snits wol: "Maar ik weet niet hoe ik me vanmiddag voel"

It begûn eins as grap, moat spiler Harvey de Boer nei de training tajaan. "Uiteindelijk kwam het op de website van de club en toen kwam de rondvraag in de groepsapp van de selectie: wie wil, wie niet? En best veel spelers wilden dit een keertje doen. Toen pikte ook de media het op en konden we niet meer terug."

Duorre krekt wat langer

Spyt hat er der net fan. "Het was top! Wel vroeg, maar als je hebt gesport, is het ook wel lekker. Even lekker in beweging geweest. Ik weet niet hoe m'n collega's me later vandaag aantreffen, hoe ik me vanmiddag voel. Maar nu voelt het goed."

It duorre, sa betiid op de moarn, wol krekt wat langer foardat de spieren hielendal los wienen, fernaam Freerk de Jong. "Maar daarna leek het op een gewone training. Het tekent ook hoe fanatiek we zijn. We hebben zoveel plezier met elkaar."

Noch in kear?

Mar oft it by ien kear bliuwt of dat der in ferfolch komt, dat doarre de manlju noch net te sizzen. "Ik weet niet of iedereen daar enthousiast van zou worden. Iets later op de dag zou nog prettiger zijn, al past het dan vaak niet meer."

Sels moatte se nei de training ek wer oan it wurk. "Ik ga hier even lekker ontbijten. Bakje koffie en dan ga ik me klaarmaken."