Bootcamp yn Burgum: allinnich noch bûtendoar sporte nei fiven

Op oardel meter ôfstân fitnesse is goed te dwaan mei fjouwer persoanen. Fierder stean oeral ûntsmettingsmiddels.

Sûn bliuwe yn dizze tiid

"It fielt wol reedlik feilich, omdat it bûten is", fynt de ynstruktrise. "It is net in kontaktsport, dus eltsenien kin foar himsels sels oan de gong. En sporten bliuwt ien fan de wichtichste saken om sûn te bliuwen yn dizze tiid."