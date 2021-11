Noppert yn twadde ronde WK darts tsjin Ingelskman of Spanjert

It wurdt foar Noppert syn fjirde WK. By syn debút yn it Alexandra Palace yn Londen helle er de twadde ronde, de ôfrûne twa jier waard er yn de tredde ronde útskeakele.

Noppert is as achttjinde pleatst op it WK. De bêste 32 spilers fan de wrâld binne yn de earste ronde frij, dat jildt dus ek foar Noppert.

Wannear't Noppert syn wedstriid tsjin Heaver of Rodríguez spilet, is noch net bekend. It WK begjint op 15 desimber.