Lanlik 22.199 nije coronabesmettingen | 91 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It is mooglik dat it tal nije besmettingen ôfflakket, seit it RIVM. De ôfrûne wike is dat tal nammentlik hast itselde as in wike earder. Ferline wike registrearre it RIVM noch 39 persint mear positive testen neffens in wike earder.

It RIVM sprekt fan in stabilisaasje, dy't mooglik it gefolch is fan de coronamaatregels dy't heal novimber oankundige waarden.