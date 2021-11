Fuotballers al oan it trainen | Fysioterapy nei besmetting populêr

Zzp'ers en flekswurkers yn de kreative en kulturele sektor wolle dat it demisjonêre kabinet de coronastipemaatregels oanpast. Dat nedich, skriuwe se yn in brief oan de Twadde Keamer, omdat stipemaatregels net goed terjochte kamen. De miljoenen euro's bleaune te bot by de ynstellingen hingjen.

De Creatieve Coalitie, dêr't 45 fakorganisaasjes en bûnen yn sitte, is benaud dat soks opnij bart by de 68 miljoen euro dy't it demisjonêre kabinet no útlûkt foar ekstra stipe oan de kulturele en kreative sektor. De nije maatregels treffe ûnder oaren dirigentin van amateurkoaren, muzykleararen dy't oan hûs wurkje en dj's en freelancers yn het klupsirkwy.