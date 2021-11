91 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Omikron-fariant al earder yn Nederlân

De omset fan de hoareka wie yn de moannen july, augustus en septimber hast like heech as yn 2019, foar de coronatiid. Troch de ferrommingen fan de coronamaatregels yn dy moannen namen de ynkomsten ta. Dat meldt it CBS.

Foar it fjirde fearnsjier sil de omset yn de sektor nei alle gedachten net sa heech lizze. Trochdat it tal coronabesmettingen de lêste wiken oprûn is, hat it kabinet nije lockdownmaatregels ynfierd, lykas it sluten fan hoarekasaken en net-essinsjele winkels om 17.00.