Freonen Frysk Ynstitút is bezorgd over studie Fries aan de RUG in Groningen

Dat schrijft het bestuur in een ingezonden stuk aan de Leeuwarder Courant. "Het probleem is dat het geen volwaardige studie meer is met een bachelor-master-structuur", zegt bestuurslid Dirk Jan Muntendam. Een plaats van een paar jaar kennis van het vakgebied opdoen is het nu alleen nog maar een master met aan het einde wat marginale aandacht voor Fries.

"Het is wel de tweede rijkstaal en die kan niet goed worden bestudeerd." Volgens hem is dat gedaan uit een economisch motief. "De universiteit krijgt geld voor iedere afgestudeerde en zo'n kleine studie is niet rendabel. Het Fries staat in de wet en dan moet het aanbod er ook zijn."

Niet naar Leeuwarden

Volgens Muntendam is het geen optie om de studie naar Campus Fryslân in Leeuwarden te verplaatsen. "Het heeft net zijn voordeel dat het in Groningen is, want dan heb je interactie met andere taalstudies." De universiteit moet het ook blijven aanbieden. Volgens hem is de politiek aan de beurt. Er heeft al een gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes plaatsgevonden.