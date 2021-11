IC-haad Peter van der Voort pleitet foar 'fleksibele skyl' yn tal IC-bêden

Van der Voort fynt dat Nederlân ta moat nei sa'n 1.150 bêden dy't ek altyd beskikber bliuwe foar de langere termyn. Troch ferskate oarsaken leit it oantal beskikbere bêden no leger. "Je zult een flexibele schil moeten hebben die je kunt inzetten als er een hogere vraag is, zoals bijvoorbeeld bij de covid-pandemie. Zodat je kunt opschalen als het nodig is."

Op dit stuit binne der sa'n 1.110 bêden beskikber, wêrfan't der 960 beset binne. Fan dizze pasjinten hawwe 563 it coronafirus. Yn Fryslân lizze op dit stuit 16 coronapasjinten op de IC.

Fraach en oanbod

It oanbod fan beskikbere IC-bêden yn Nederlân is keppele oan de fraach, leit it ôfdielingshaad út. "Het is niet zo dat de overheid bewust door bezuinigingen het aantal IC-bedden laag heeft gehouden. Ziekenhuizen bepalen zelf hoeveel bedden ze in de lucht houden. Maar het is natuurlijk wel zo dat een ziekenhuis graag de begroting rond heeft en niet graag geld geeft aan IC-bedden die leeg staan. Zo is het eigenlijk een balans geworden van vraag en aanbod."

Miljoen euro it jier

In intensive care-bêd is gewoan tige djoer, seit Van der Voort. "Om een IC-bed in de lucht te houden, met personeel, medicijnen, apparatuur en huisvesting, kost bijna een miljoen euro per jaar."

Gjin tekoart, mar troch pandemy wol

Mei de 1.110 bêden koe de soarch dy't gewoanwei nedich wie, goed levere wurde. "In die zin was er geen tekort, maar nu met de grote vraag vanuit de pandemie wel. Op dit moment hebben we onvoldoende IC-bedden om iedereen die reguliere zorg nodig heeft en alle mensen die covid-zorg nodig hebben op te vangen. Het is nu passen en meten."