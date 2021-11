Soad soaja yn feefoer net duorsum, mar wol mei keurmerk

Miljeudefinsje fynt sertifisearre soaja ek net duorsum. Der is gjin garânsje dat it net fan gebieten komt dêr't gjin bosken foar delhelle binne, seit de organisaasje. It is neffens de organisaasje totaal ûnferantwurde dat bedriuwen lykas VION, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus en ForFarmers noch sokke frijwillige keurmerken oanhâlde.

'Wat we no dogge is it maksimaal helbere'

De foarman fan de brânsjorganisaasje foar feefoerprodusinten wie net berikber foar kommentaar. Yn de útstjoering fan Zembla kaam Henk Flipsen fan Nevedi oan it wurd: "Wanneer ben je tevreden", frege er. "Mag er 0 ontbost worden, is 1 hectare goed, 100 of 1000? De definitie van ontbossingsvrij is niet hetzelfde als dat er geen boom wordt omgehakt in Brazilië. Die garantie kun je niet geven. Wat we nu doen met certificering, in Nederland voorop, is het maximale haalbare in de markt."

Mear kontrôle

Duorsumheidssertifikaten wurde kocht, sa't dat ek mei griene stroom giet. It idee wie dat der fansels mear duorsume soaja oanbean wurdt as der mar safolle mooglik sertifikaten kocht wurde. Mar dat giet net goed. Suvelkonsern FrieslandCampina en feefoerprodusint Agrifirm dogge ûndersyk om te sjen oft der mear kontrolearre wurde kin, sûnder dat it te folle kostet.

"De huidige situatie is dat de ontwikkeling van de aankoop van certificaten niet snel genoeg gaat. Dat speelt vooral in Noord- en West-Europa", seit Ruud Tijssens fan Agrifirm. "Het leidt niet tot voldoende volume op de totale wereldproductie. En dat is de belangrijkste reden dat we zeggen: we moeten nu wel een vervolgstap gaan zetten."