Flyers hoopje werom te kommen nei emosjoneel wykein

Foarsitter Henk Hoekstra makket him ek soargen oer de rest fan it seizoen. De UNIS Flyers misse in soad ynkomsten troch it spyljen foar lege tribunen. Sy moatte it hawwe fan de ynkomsten út de kaartferkeap, en dy leit foarsearst noch stil. Ferline jier is om dy reden de hele kompetysje skrast.

Nei alle gedachten sil der út de oerheid wei stipe komme foar de topsportkompetysjes, mar it is noch net dúdlik oft dat genôch is om de kompetysje út te spyljen.