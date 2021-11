Cambuurdirekteur Ard de Graaf: "Als er één gaat, dan voor de hoofdprijs"

Cambuur yn de eufory

By Cambuur kin it op dit stuit net op. Sy steane op it fiifde plak yn de earedivyzje en hawwe al fjouwer wedstriden efter inoar wûn. Dat is in primeur foar de Ljouwerters.

De Graaf: "We kunnen nu in de euforie meedansen en stoere uitspraken gaan doen, maar onze eerste doelstelling is handhaven. De doelstelling passen we ook niet aan, dat doen we pas in de winterstop."