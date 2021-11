GGD meldt 1.108 besmettingen, hege oantal komt troch steuring snein

Yn Fryslân hat it RIVM yn de ôfrûne 24 oeren 1.108 nije coronabesmettingen registrearre. Snein waarden 589 besmettingen meld. It is foar it earst dat der mear as tûzen besmettingen trochjûn binne, mar dat hat te krijen mei in steuring snein. Troch in korreksje falt it oantal besmettingen moandei heger út.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):