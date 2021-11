Brânbrief oan Unesco oer soarchplicht fan regear foar Waadgebiet

De wurkgroep skriuwt dat de boarplannen fanôf Ternaard en de plannen foar twa heechspanningskabels dwerstroch Skiermûntseach slimme skea oanrjochtsje sille oan it Waad.

De Unesco hat it gebiet tolve jier lyn oanwiisd as wrâlderfgoedgebiet. Nederlân hat it Unesco-ferdrach tekene en him dêrmei ferplichte de Waadsee te beskermjen.

Demisjonêr minister Blok seit dat hy de boarring by Ternaard juridysk net tsjinhâlde kin, mar neffens de bepalingen yn it Unescoferdrach kin dat wol, seit de wurkgroep Horizon Schiermonnikoog.