Spilers FC Burgum stappe fan fjild nei mislediging troch tsjinstanner

"Us spiler hearde in ferfelende opmerking yn syn rjochting", fertelt foarsitter Dirk van der Woude. "Hy is nei de sydkant fan it fjild rûn en it hiele team gong achter him stean. Se binne en bloc it fjild ôf stapt."

Wat krekt sein is, dat wol Van der Woude net sizze. "It wie kwetsend foar de spiler. Kinst it ferlykje mei in spiler dy't op basis fan syn hûdskleur útskolden wurdt. Sa moatst dit ek sjen."

Faker

De spiler om wa't it giet hat faker te krijen hân mei ferfelende opmerkingen. Hy woe net fierder spylje. "Hy sei: dit akseptearje ik net, sa wol ik net fierder spylje", sei er. "It fielt foar him hiel diskriminearjend."