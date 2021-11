Sport Fryslân ropt bedriuwen en skoallen op: jou romte om te sporten

Anne Jochum de Vries fan Sport Fryslân fernimt dat minsken noch hiel graach bewegen bliuwe, ek al wurdt dat in stik dreger no't dat nei 17.00 oere net mear yn organisearre foarm kin. "Sportferienings dogge har stjonkende bêst om trainingstiden oan te passen."

Hy hopet dat wurkjouwers en skoallen ek fleksibel wêze wolle. "As wurkjouwers wat meibewege kinne mei fleksibele wurktiden, soe dat ôfgryslik helpe. Itselde jildt foar skoallen. As bern krekt wat earder klear binne, soenen se noch nei de training fan bygelyks it dûnsjen of de gymnastyk kinne. Dan wurde de ynspanningen fan de ferieningen ek beleanne. We moatte elkoar in bytsje temjitte komme."

Profyt foar bedriuwen

It soe de bedriuwen ek wat opsmite as se wurknimmers de tiid en romte jouwe om ûnder wurktiid te sporten, seit De Vries. "De minsken dy't by dy wurkje, wolst graach dat dy sterk, fit, sûn en fleurich binne. As wurkjouwer soe ik leaver ha dat minsken wat tiid nimme foar beweging en ek it sosjale aspekt, as dat se yn de stress sjitte of siik wurde."