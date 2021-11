Mûlkapkeplicht op skoallen: "We dogge alles om sa lang mooglik iepen te bliuwen"

"It wie earst wol even wennen. De personielskeamer hienen we wer ferdield yn romten sadat we kofjedrinke kinne en de dosinten hienen it mûlkapke wer foar. En se stienen klear mei de bûsen fol mûlkapkes. Hast elk hie se mei, twa bern hienen it fergetten", seit direkteur Keimpe Strikwerda.

Plysjeman

"En twa hienen it net mei omdat de âlden it net wolle. Dat is wol lestich. Ik wol net as plysjeman optrede, mar it giet wol om feilichheid. Ik fyn dat ik dêryn myn ferantwurdlikheid nimme moat. Ik ha de âlden frege om it noch wol te dwaan. As se dat net dogge, dan binne der foar dy bern oare pauzetiden. Mar eins wolle se sokke oanpassingen net dwaan moatte, we wolle feilich lesjaan, mar dy komt sa ûnder druk te stean."

Hy hopet dat de skoallen sa lang mooglik iepen bliuwe kinne. "Mar we hâlde der ek rekken mei dat we wer op ôfstân lesjaan moatte. Alle bern ha in eigen iPad en de learkrêften ha der earder mei oefenje kinnen. We wolle it leaver net, mar we binne der klear foar."

Sint sliept op skoalle

It feest fan Sinteklaas giet yn oanpaste foarm troch. "Sint sliept op skoalle, dus dit jier ha we gjin yntocht en der binne ek gjin âlden by, mar it feest moat al trochgean."