Artistyk lieder Fredau Buwalda hâldt op by Noordelijk Film Festival

Se wie earst filmprogrammeur fan it Filmhûs yn Ljouwert en wurke letter as programmeur fan it Noordelijk Film Festival yn Ljouwert. Se sil fan jannewaris ôf oan de slach as coach en dosint Kunst- en Cultuurmanagement oan de Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden.

Yn 2019 makke FryslânDOK de dokumintêre 'As myn filmhert in kompas wie' oer de 40ste edysje fan it Noordelijk Film Filmfestival. Dêryn wurdt programmeur Fredau Buwalda folge: