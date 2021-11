Driuwende oprop oan Raad van State: kear gaswinning Smellingerlân

Tsjingas krijt stipe fan doarpsbelangen út De Wylgen, Smelle Ie, De Pein en Bûtenstfallaat. Dêrnjonken ek in oantal boargers en politike partijen. Plantinga tinkt dat sa'n brede stipe helpe kin by de Raad van State. "Kijk naar de kindertoeslagenaffaire. Daar heeft de Raad van State over zichzelf geoordeeld dat zij beter moeten opkomen voor de belangen van de inwoners. We hopen dat echt terug te zien in deze zaak."

'Beskerming komt net fan ministearje'

Yn har pleit docht se dan ek in driuwende oprop om de boargers fan it gebiet beskerming te bieden: "Dat krijgen we niet van het ministerie van Economische Zaken en al zeker niet van Vermilion."