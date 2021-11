Fuotballers Snits Wyt Swart traine om 5.30 oere: "Extra bakje koffie"

Snits wûn ôfrûne wykein foar de njoggende kear op rige. No't sportparken nei 17.00 oere ticht moatte en trainen foar in protte teams praktysk ûnmooglik wurdt, is de ferwachting dat de kompetysjes stillein wurde. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen hat der ek by de KNVB op oantrune om it fuotbaljen stil te lizzen. "Wie niet kan trainen, kan ook niet voetballen."

Salang't de kompetysjes noch net stillizze, sil Snits Wyt Swart der alles oan dwaan om fit te bliuwen. "De mannen trainen normaal gesproken om 20.30 uur", seit bestjoerslid Sven Batstra. "Dat mag nu niet meer. Overdag lukt ook niet, omdat iedereen dan werkt. Daarom maar voor het werk begint, 's ochtends vroeg. Even een extra bakje koffie."

Fêstrûn

It is in grutte puzel, seit Batstra. "In het zaalvoetbal is de competitie al stilgelegd, maar in het veldvoetbal staat er komend weekend voorlopig nog een speelronde gepland. Maar wat doe je met de trainingen? De hele planning van doordeweekse avonden moet verplaatst worden. Maar daar lopen we vast."

Foar de measte teams binne de trainingen fan de kommende dagen dêrom skrast.