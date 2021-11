Meldkeamer fiert jubileum: "Alleen maar profijt van samenwerking"

De trije noardlike provinsjes wienen tsien jier lyn dus wat oan it pionierjen. Oanlieding wie de fjoerwurkramp yn Enschede yn 2000. "Toen waren er nog 25 meldkamers in heel Nederland", fertelt Van Hoeven. "Dat is qua afstemming veel ingewikkelder. Er zitten ook veel minder mensen op een meldkamer als je er 25 hebt, dan nu we er tien hebben."

Fan Van Hoeven gjin negatyf wurd oer de gearwurking. "In de praktijk hebben we er alleen maar profijt van. Het belangrijkste is dat we de burger in nood snel en adequaat kunnen helpen. Dat is onze eerste taak. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverleners op straat een echte 'lifeline' hebben met de meldkamer."

Oare jierwiksel

Ien fan de drokste perioades foar de meldkeamer is gewoanwei de jierwiksel. Ferline jier wie dy oars as oars en dat is no wer de ferwachting. "Vorig jaar was er iets minder gedoe met vuurwerk, maar er waren een aantal grote vervelende incidenten. Ik verwacht net zoiets als vorig jaar. Er is opnieuw een vuurwerkverbod, maar er is natuurlijk wel maatschappelijke onrust."