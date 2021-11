Konkurrinten oer 'keninginne' Schulting: "It is hiel frustrearjend"

Choi rydt wol yn Dordrecht, mar Ingelsk prate is lestich. We prate wol mei Ariana Fontana út Italië en Kim Boutin út Kanada.

Fontana is rekôrhâlder op it Europeesk kampioenskip mei sân titels. As ferliking: Schulting hat der no trije. Mar Schulting is no 24 jier, Fontana is 31 jier. Boppedat die Fontana op har 15e al mei oan de Spelen yn har eigen lân. Yntusken hat se sân olympyske medaljes, wêrûnder goud op de 500 meter.

Fontana is fansels ek entûsjast oer Schulting, mar net lyrysk. "Se is no hiel goed. Dat wie se ferline jier ek al, dus dat is gjin ferrassing."

Mar wat makket har no sa goed?

"Ik sjoch neat konkreets wat har sa goed makket. It hinget derfan ôf hoe't in race him ûntwikkelet. Ik kin net wat spesifyks neame wat har ûnferslaanber makket."