Lanlik 21.552 nije coronabesmettingen | Mûlkapkes werom yn de skoallen

It persintaazje stjergefallen yn ferpleechhûzen is wer itselde as foarich jier yn novimber, yn de twadde coronaweach. Dat meldt it NOS. Der wienen doe noch gjin minsken faksinearre.

Fan de faksinearre bewenners yn ferpleechhûzen kamen de ôfrûne moannen 22 persint te ferstjerren nei in coronabesmetting. Dat der op it stuit wer likefolle bewenners fan de ferpleechhûzen in coronabesmetting net oerlibje as in jier lyn, hat der mei te krijen dat de effektiviteit fan de faksins ôfnimt, benammen by âlderein.

In oar ferskil mei ferline jier, is dat dit jier de Delta-fariant rûngiet. "Die is mogelijk agressiever", seit Cees Hertogh, heechlearaar âlderegenêskunde.