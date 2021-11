Lanlik 21.552 nije coronabesmettingen | KNVB skrast part kompetysjes

In lytse fjouwerhûndert militêren wurde dizze wike oplaat om GGD'en te helpen by it útfieren fan testen op it coronafirus. Sy kinne nei it folgjen fan in training dy't in dei duorret fuort oan de slach by de GGD. Dy opliedingsdagen foar hieltyd sa'n hûndert meiwurkers fan Definsje binne woansdei, tongersdei, freed en nije wike moandei, seit in wurdfierder fan de Koninklijke Landmacht.

In grut part fan de militêren kin nei de kommende wike plande opliedingsdei gelyk troch nei in GGD-lokaasje om noch fierder ynwurke te wurden. Nei't sy ûnder begelieding fan in GGD-meiwurker sa'n fyftich coronatesten ôfnaam hawwe, kinne se selsstannich oan de slach. De opdracht foar de ynset fan de hast fjouwerhûndert militêren is foar trije wiken. "Gaandeweg kijken we of dit verlengd, eerder gestopt of met extra taken aangevuld moet worden", seit de lânmachtwurdfierder.