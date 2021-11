88 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Mûlkapkes binne werom yn de skoallen

It is de earste dei dat de nije coronamaatregels tapast wurde yn skoallen. It demisjonêre kabinet besleat ferline wike dat de skoallen iepenbliuwe meie, mar wol ûnder guon betingsten. Learlingen yn groep 6 en heger moatte no mûlkapkes drage as se bewege, bygelyks as se oer de gong rinne. Boppedat moatte skoalbern ûnder de 12 jier ek thúsbliuwe by mylde klachten. Earder hoegde dat allinnich as se hoasten of koarts hienen.

Skoallen wurdt dêrnjonken advisearre om rinrûtes oan te lizzen yn de gebouwen en net elkenien tagelyk skoft te jaan. As it mooglik is, moatte skoallen de klassen ek yndiele yn lytsere groepen, dy't ûnderling gjin kontakt mei-elkoar ha.

It is ek de bedoeling dat learlingen yn groep 6 en heger twa kear yn de wike in selstest dogge. Skoallen krije dy selstests fan de oerheid, om út te dielen ûnder de learlingen.