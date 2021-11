Joey Veerman nei punt tsjin PSV: "Snap dat PSV teleurgesteld is"

De Volendammer seach dat syn ploech in strieminne earste helte spile: "We zakten veel te ver in. In mijn mening hadden we dat niet moeten doen." Neffens Veerman wie it plan foar de wedstriid om 4-5-1 te spyljen. "Ik ben een jongen die graag aan de bal is, en bij 4-5-1 is dat lastig. Dan mis ik de buitenspelers, ik heb dan te weinig afspeelmogelijkheden. Als we dan een bal onderscheppen, dan staat Henk op een eiland."

De twadde helte gie it better by Hearrenfean. Dat kaam mei troch de ynfalbeurt fan Rami Al Hajj, dy't úteinlik ek de 1-1 makke. Ek Veerman fuotballe makliker nei it skoft. "Vanaf dat moment speelden we 4-3-3 en dan heb je afspeelmogelijkheden. Dat is voor mij een stuk fijner voetballen. En 1-1 tegen PSV is natuurlijk een goed resultaat."