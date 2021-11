Doutzen Kroes online ûnder fjoer fanwegen coronastipe

Ek hat Doutzen har op Instagram alris negatyf útlitten oer it coronafaksin. Se rôp elkenien op om har foarbyld te folgjen en him of har út te sprekken foar frijheid. Quote is dêrom tige kritysk op it model.



It blêd stelt dat it fermogen fan Doutzen rûsd wurdt op 29 miljoen euro. Dochs hat se foar 18.817 euro oan NOW-stipe krigen. It blêd freget him ôf "in welke ideologische Twister-houding moet Doutzen Kroes zich wringen om aan de ene kant vanaf haar smartphone van zo'n beetje ieder maatschappelijk instituut afstand te doen, om aan de andere kant te ontvangen van zoiets in- en in-collectiefs als het UWV?"