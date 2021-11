Hearrenfean hâldt knap punt oer oan thúsduel tsjin PSV

Al Hajj docht it foar Hearrenfean

Nei it skoft besocht PSV daliks de foarsprong te ferdûbeljen. Der wiene kânsen foar Bruma en Vinicius, mar de bal woe der net yn. Nei tsien minuten yn de twadde helte koe de thúsploech der rap útkomme, mar de einpass fan Stevanovic wie net goed genôch.

Nei in pear wiksels, en noch tweintich minuten te gean, krige Henk Veerman in grutte kâns. It skot fan de spits út Volendam gie tsjin de rêch fan Ramalho. Efkes letter kaam Hearrenfean út it neat op 1-1. Keeper Drommel seach der net goed út by in frije traap fan Joey Veerman, wêrnei wikselspiler Rami Al Hajj de lykmakker meitsje koe. Foar Al Hajj wie it de earste goal yn tsjinst fan Hearrenfean.

Beide ploegen giene dêrnei noch op syk nei de oerwinning, mar keeper Xavier Mous soarge derfoar dat Hearrenfean in punt pakke koe.