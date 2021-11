Ferskate Friezen op shortlist fan Sportgala as Sporter of Coach fan it jier

Sa binne der tsien froulju nominearre foar de titel Sportfrou fan it jier. Dêrby sitte ûnder oaren shorttrackster Suzanne Schulting, reedrydster Ireen Wüst en sylster Marit Bouwmeester. Foar de titel Sportman fan it jier stean gjin Fryske sporters op de shortlist.

Paralympysk atleet Tristan Bangma stiet op de nominaasje foar de titel Paralympysk Sporter fan it jier, wylst syn trainer Eelke van der Wal ek nominearre is mar dan foar Coach fan it jier.

De shortlists binne opsteld troch it NOC*NSF, de NOS en foarsitter fan de faksjuery Bas van der Goor. Om't it sportgala ferline jier net trochgien is, telle dit jier ek prestaasjes út 2020 mei.

It sportgala, mei dêrby de útrikking fan de prizen, stiet op de aginda foar 22 desimber. It is noch net dúdlik oft dat trochgean kin en yn hokker foarm. Sportkoepel NOC*NSF, dat it gala organisearret mei de NOS, seit dat de "traditie van sportverkiezingen op gepaste wijze zonder publiek wordt voortgezet".