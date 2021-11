LDODK ferliest yn eigen hús kânsleas fan KZ

De earste fjouwer punten waarden noch netsjes ferdield oer beide ploegen (2-2), mar dêrnei pakte KZ troch punten fan Lars Hoorn en Anouk Haars in lytse foarsprong (2-6). LDODK koe gjin fûst meitsje, en KZ gie stevich troch. By it skoft wie it ferskil al oprûn ta tsien punten by in stân fan 7-17.

De thúsploech besocht út alle macht werom te kommen yn it duel. Mei troch doelpunten fan Erwin Zwart waard it gat wol lytser (11-18), mar spannend waard it duel eins net mear.