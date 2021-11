Goud foar estafetteteams, Schulting pakt brûns en wint wrâldbekerklassemint

It wie net it wykein fan De Laat. Op de 500 meter waard hy al yn de foarronde útskeakele troch in penalty, op de 1500 meter kaam hy net fierder as de heale finale en mei de manljusrelay lei hy troch in penalty ek nei ien race yn de kwartfinale al útskeakele. Earder dit seizoen pakte hy wol wat kear in medalje op in wrâldbeker, wêrtroch hy al wis is in plakje op de Olympyske Spelen.

Relay

De mixedrelay-ploech pakte goud op sneintemiddei. Yn de heale finale mocht De Laat ride, mar syn plak yn de finale waard oernaam troch Sjinkie Knegt. Fierder riden Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Jens van 't Wout. Hongarije waard twadde, Sina tredde.

It wie de earste gouden medalje foar de Nederlânske shorttrackers dit wykein. Dêr kaam sneintemiddei ek noch goud foar de frouljusrelayploech by. Dat wie de tredde kear dit seizoen al. Earder pakten se de winst yn Japan en Hongarije. Kanada waard twadde, it brûns wie nei diskwalifikaasje fan Súd-Korëa foar Italië.