HEA! De lêste fartocht

Hiel wat jierren hat Thomas Bijlsma fan Warten aktyf west as drager fan in útfeartferiening. Yn dy perioade hawwe foaral bern dy't ferstoaren oan kanker in soad yndruk op him makke. De âlde pream fan syn pake set Bijlsma no yn foar útfearten. De famylje kin dan in lêste fartocht meitsje mei de ferstoarne. De opbringst dêrfan skinkt er hielendal oan KiKa, de stichting Kinderen Kankervrij.