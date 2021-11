Kryst mei Douwe: krekt wat we no nedich hawwe

Hoe fynt Douwe syn ferskes?

Al sûnt oktober is Douwe him oan it tarieden op de krystperioade en it finen fan de juste ferskes. "Ik sykje altyd nije stikken út, of besteande stikken dy't op in oare manier útfierd wurde. It aardige oan krystmuzyk is datst de stikken mar ien kear yn it jier hearst. Dêrtroch ferrasse se hieltyd wer opnij."

Douwe wurdt faak frege hoe't er al dy muzyk dochs alle jierren wer fynt. Douwe: "Earlik sein bart dat op gefoel. Ik stean altyd 'oan'. Mei muzyk binne myn earen. Altyd spitst. Ik haw der gewoan in soad antenne foar, tink ik."

Gjin 'tingeltangel'

Wêr moat in ferske oan foldwaan om op de stream te kommen? "It moat in bepaalde kwaliteit hawwe. It moat reitsje. It hoecht net in perfekt stik te wêzen of in perfekte stim, mar it moat wol wat hawwe. In protte muzyk is fan dat 'tingeltangel' mei beltsjes en dat fyn ik flak. Sa'n kritikus bin ik fierder net, mar myn referinsjekader is echt dat ik it fiele moat."

De ultime favoryt?

Wat is fan alle muzyk Douwe syn ultime favoryt? "Fan de populêre muzyk fyn ik foaral de earste cd fan Barbra Streisand út begjin jierren '60 hiel goed. Dat is hiel echt. En fan de klassikers fyn ik 'Kopangen' fan de Sweedske sopraan Anne Sofie von Otter echt in ultym krystliet." Ek de muzyk fan de Russin Olga Borodina wurdt wurdearre: "Dat fyn ik ferstille, prachtige muzyk. Dat ropt stilte en besinning op."