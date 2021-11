Omikron-fariant wreidet him út | Nije maatregels fan krêft

Yn in reaksje op de útbraak fan de omikron-fariant fan it coronafirus, seit epidemiolooch Amrish Baidjoe dat reizgers dy't nei Nederlân ta komme altyd in PCR-test dwaan moatte soenen. Dat seit hy tsjin de NOS. Neffens him binne de antygenetests minder gefoelich: "Soms heb je zo weinig virusdeeltjes in de neusholte zitten, dat een sneltest het mist. Een PCR had het virus dan opgepikt."

Hjirtroch is it mooglik dat minsken negatyf teste, mar dochs besmet binne mei it coronafirus.