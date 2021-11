Omikron-fariant wreidet him út | Nei alle gedachten ek yn Nederlân

De omikron-fariant fan it coronafirus is opdûkt yn meardere lannen. Sneintemoarn kamen der berjochten út Australië. Twa reizgers dêr hawwe de sykte ûnder de lea. Oer Katar binne sy út Súd-Afrika wei it lân yn kaam.

De yn Súd-Afrika ûntdutsen fariant is mooglik besmetliker as de eardere farianten. Der is noch net in soad oer bekend. Omikron is ûnderwilens yn meardere lannen fêststeld, ûnder oare yn België, Dútslân, Italië, Tsjechië en Israel. Yn Nederlân is it nei alle gedachten ek.