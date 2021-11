Flyers wint yn overtime nei emosjonele wedstriid

Dêrnei waard der gewoan iishockey spile. Nei goed 11 minuten yn de earste perioade kamen de Flyers op foarsprong. Nei in goede counter makke Roope Nikkilä 1-0. De Flyers sochten de klaaikeamers lykwols net op mei in foarsprong. Krekt foar de ein fan de earste perioade makke Jasper Kick 1-1 nei miskommunikaasje efteryn by de Flyers.

Situaasje omkeard

Yn de twadde perioade wie der eins deselde situaasje, mar dan oarsom. Earst sette Adam Logozzo út de rebound de 1-2 op it skoareboerd. Krekt foar it skoft waard it 2-2. Nikkilä skeat de puck foar iepen doel binnen.