Harm Visser sprint nei oerwinning by maraton yn Tilburg

Gjin Frysk sukses by froulju

De wedstriid fan de froulju siet lang op slot. Der besochten wol riders te ûntsnappen, mar gjinien slagge dêr yn. Mei noch mear as 20 fan de 80 rondes like it derop dat in grutte kopgroep, mei ûnder oare Aggie Walsma en Merel Bosma, fuortride koe. Dochs waarden sy wer weromhelle troch it peloton.

Yn de slotfaze ûntsnapte in groep fan trettjin froulju. Dêr sieten gjin Friezinnen by. Yn de sprint wie it Esther Kiel dy't de winst pakte foar Arianna Pruisscher en Maaike Verweij. Merel Bosma fan It Hearrenfean waard santjinde, Aggie Walsma fan Boalsert njoggentjinde.