Spoarbrêge by Frjentsjer opkalfatere

ProRail is sneon drok dwaande west mei it ferfangen fan de spoarbrêge by Frjentsjer. Dat diene se op it trajekt tusken Ljouwert en de haven fan Harns. It giet om de brêge oer de Arumer Feart. Dêr wiene ôfrûne simmer twa kear problemen mei. De brêge is al mear as 150 jier âld en moat ferfongen wurde.