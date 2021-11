Darter Noppert ûnderút tsjin Van der Voort op Players Championship Finals

Van der Voort begûn better as de Fries en rûn gau út nei in 7-3 foarsprong. Noppert pakte noch wol wat legs ôf fan Van der Voort, mar slagge der úteinlik net yn om te winnen. Dêrmei sit it lêste toernoai foar it WK yn Londen derop foar Noppert.

Earder sneon pakte Noppert noch in oerwinning tsjin Dimitri van den Bergh út België (6-2). Yn de earste ronde waard Rowby-John Rodriguez ferslein.

Fliertoernoaien

De Players Championship Finals is it slottoernoai fan alle fliertoernoaien fan de profesjonele darters. De bêste 64 spilers fan it ôfrûne jier spylje it finaletoernoai tsjin inoar op telefyzje. De Players Championship Finals wurdt dit jier yn Minehead (Ingelân) hâlden.