Darter Noppert ienfâldich nei tredde ronde Players Championship Finals

Oant 2-2 gie de wedstriid lykop, mar dêrnei sakke Van den Bergh yn. De Fries bleau lykwols gewoan trochsmite en fersulvere meardere kânsen dy't de Belch lizze liet. Mei in 11-darter pakte Noppert úteinlik de oerwinning.

Noppert komt sneontejûn wer yn aksje. Foar in plakje yn de kwartfinale nimt hy it op tsjin Vincent van der Voort, dy't Andy Boulton mei 6-5 de baas wie.

De Players Championship Finals is it slottoernoai fan alle fliertoernoaien fan de profesjonele darters. De bêste 64 spilers fan it ôfrûne jier spylje it finaletoernoai tsjin inoar op telefyzje. De Players Championship Finals wurdt dit jier yn Minehead (Ingelân) hâlden.