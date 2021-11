Noed by amateurklups oer nije maatregels: "It wie krekt wer op de rit"

"Goeie goal, moai sa trochgean," ropt Kean Bakker op de betide sneontemoarn oer it sportpark fan VV Delfstrahuizen hinne. De trainer fan de jongerein oant alve fan de klup út Dolsterhúzen set fraachtekens by de regels. "It frjemde is dat wy earst wol fuotbalje meie, mar jûns net mear. Ik begryp dat it om de reisbewegings is, mar sa is it ek gjin dwaan. Wy soenen mei de jongerein oerdei fuotbalje kinne, mar in oare oplossing sjoch ik no earst ek net."

Nije útdaging

Wylst Bakker syn team nei in oerwinning coacht, sjocht foarsitter fan de klup Sybren Bangma de takomst mei in min gefoel temjitte. Syn klup mei 300 leden stiet wer foar in nije útdaging. "Wy wiene krekt wer moai op streek en dan krijst dit wer. Ik tink dat wy in Dolsterhúzen-bubbel krije moatte. Foar de junioaren is noch wat te regeljen, mar foar de senioaren is dit fansels gjin dwaan. Dy wurkje oerdei en binne om fiif oere noch net thús."