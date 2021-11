Harkemase Boys ferliest topper, ONS Snits hurd ûnderút

Krekt foar it skoft kaam Harkemase Boys op foarsprong. Arnoud Bentum omspile in tsjinstanner en skeat raak: 2-1.

De Ruiter docht Harkema pine

Sparta Nijkerk makke yn de twadde helte lyk: Maurice de Ruiter skeat de bal fan de râne fan it strafskopgebiet ôf yn it doel. It like doe nei in lykspul ta te gean, mar krekt foar de ein fan de wedstriid pakte de ploech út Nijkerk trije punten. Wer wie De Ruiter de doelpuntemakker.

Yn de slotfaze krige Mart Dijkstra ek noch in reade kaart. Troch it ferlies is Harkemase Boys no fiifde mei 21 punten.