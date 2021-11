VC Snits jout oerwinning fuort op besite by Team 22 út Papendal

Team 22 is in ploech mei in soad jonge talinten, dy't mei-inoar traine yn Papendal om sa de stap nei de top te meitsjen. Tsjin Snits wiene de setstannen 12-25, 20-25, 26-24, 25-19 en 15-10. Anlène van der Meer wie topskoarder oan de kant fan de Snitser froulju mei sechstjin punten.

Yn de tredde set, by in 0-2 stân, krigen de Snitser froulju fjouwer matchpoints by in setstân fan 21-24. It slagge krekt net om dien wurk te meitsjen.

De boppeste fjouwer ploegen nei achttjin kompetysjewedstriden pleatse harren foar de kampioenspûl. VC Snits stiet nei it ferlies op plak seis yn de earedivyzje.