Earste Johan de Jong-beam plante yn Beetstersweach

De Johan de Jong-beam is in earebetoan oan biolooch Johan de Jong. Hy hat 36 jier lang in wyklikse natuerrubryk hân by Omrop Fryslân. Yn maaie naam De Jong ôfskie fan de radio.

Johan de Jong mocht sels in beam en in plak útsykje. Hy hat keazen foar in linebeam.

Jierliks in beam derby

De Johan de Jong-beam wurdt ûnderdiel fan in jierlikse wedstriid. Om sjen te litten hoe belangryk de natuer is én bliuwt foar de Omrop, sil tenei alle jierren in Johan de Jong-beam útrikt wurde foar it bêste partikuliere natuerinisjatyf fan Fryslân.