Friezinne Casparij foar de earste kear yn de basis by fuotbalfroulju Oranje

Fuotbalster Kerstin Casparij fan It Hearrenfean mocht sneon foar de earste kear yn it basisalvetal fan it Nederlânsk fuotbalteam begjinne. De WK-kwalifikaasjewedstriid tsjin Tsjechië einige yn 2-2 en Casparij mocht 86 minuten meidwaan.