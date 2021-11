Sulveren medalje foar Knegt, brûns foar Schulting

Suzanne Schulting hie oer gelok net te klaaien yn de heale finale fan de 1.500 meter. Se waard troch twa Koreanen, Choi en Seo, passearre en waard tredde. Mar de nûmer trije mei de fluchste tiid mocht ek troch nei de finale.

Knegt waard yn it wrâldbekerklassemint oer fjouwer wedstriden no fjirde op de 1500 meter.

Schulting wint ris in kear net

Yn de finale lei se lang op it earste plak, mar waard se yn de lêste ronde earst troch Lee Yubin en efkes letter troch Courtney Sarrault foarbyriden. Dêrmei pakte se in brûnzen medalje. Yn it wrâldbekerklassemint gie de winst nei Lee Yubin. Schulting is as twadde einige.

Letter folge noch de 500 meter. Yn in finale mei Ariana Fontana, Kim Boutin en Elena Eregina wie de besetting sterk. Yn de ien-nei-lêste bocht mislearre it foar Schulting. Se rekke mei har skoech yn it iis en klapte yn de boarding. Se waard dêrtroch fjirde. Boutin wûn foar Fontana en Eregina.

Yn it wrâldbekerklassemint sakke Schulting fan it tredde nei it fjirde plak.

Relay

Aanst folget noch de heale finale fan de relay by de froulju. De manljusrelayploech is al útskeakele.