Maratonriden falt ûnder topsport en kin no wol trochgean

Gjin lockdown foar de maratonriders yn de topdifyzje. Sy kinne de kommende wiken gewoan harren wedstriden ride. It giet dan om reedriders as Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud. Alle amateursport leit fan snein ôf tusken 17:00 oere middeis en 5:00 oere moarns stil, mar de heechste divyzje fan it maratonriden falt no ûnder topsport. Dat meldt it ANP.